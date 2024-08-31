Віталій Миколенко поділився, в які відеоігри полюбляє грати

Миколенко зізнався, які відеоігри полюбляє найбільше
Гравець збірної України та англійського "Евертона" Віталій Миколенко дав відверте інтервʼю, в якому розповів про свої вподобання та захоплення. Він пояснив, які компютерні ігри полюбляє найбільше та чим займається у вільний від роботи час.
Про це він розповів у інтервʼю Senata Sports.
Миколенко розповів про улюблені ігри
За словами футболіста він часто грає в компʼютерні ігри, серед його улюблених — Counter-Strike та PUB G.
"В Counter-Strike я не грав вже давно, в CS GO у мене була десятка FACEIT. Але ми над нею потіли сильно, ми своєю командою грали. Зараз я відійшов трохи від Counter-Strike та зараз в PUBG граю, кайфую", — поділився він.
Також він зізнався, що слідкує за відомими кіберспортсменами, зокрема за українськими командами.
"Дивився деякі турніри NAVI, слідкую за MONTE в основному, тому трішки відійшов від Counter-Strike", — каже Миколенко.
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