Віталій Миколенко поділився, в які відеоігри полюбляє грати

Віталій Миколенко. Фото: скриншот

Гравець збірної України та англійського "Евертона" Віталій Миколенко дав відверте інтервʼю, в якому розповів про свої вподобання та захоплення. Він пояснив, які компютерні ігри полюбляє найбільше та чим займається у вільний від роботи час.

Про це він розповів у інтервʼю Senata Sports.

Читайте також:

Миколенко розповів про улюблені ігри

За словами футболіста він часто грає в компʼютерні ігри, серед його улюблених — Counter-Strike та PUB G.

"В Counter-Strike я не грав вже давно, в CS GO у мене була десятка FACEIT. Але ми над нею потіли сильно, ми своєю командою грали. Зараз я відійшов трохи від Counter-Strike та зараз в PUBG граю, кайфую", — поділився він.

Також він зізнався, що слідкує за відомими кіберспортсменами, зокрема за українськими командами.

"Дивився деякі турніри NAVI, слідкую за MONTE в основному, тому трішки відійшов від Counter-Strike", — каже Миколенко.

Нагадаємо, "Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться.

Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".

"Жирона" висунула вимоги до Циганкова — що має зробити гравець.

"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи — "Рома" з Довбиком та інші команди.

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.