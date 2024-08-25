"Тоттенгем" розгромив "Евертон", Миколенко відіграв весь матч — оцінка

Віталій Миколенко в матчі проти "Тоттенгема". Фото: Reuters

В Англійській прем’єр-лізі пройшла частина матчів другого туру. У цій грі "Тоттенгем" приймав "Евертон".

У складі "ірисок" весь матч зіграв український лівий захисник Віталій Миколенко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Тоттенгем" — "Евертон"

"Шпорам" вдалося швидко відкрити рахунок. Вже на 14-й хвилині Кулусевські віддав пас на Біссуму, який пробив у дотик — 1:0.

Через 11 хвилин "Евертон" пропустив вдруге. Сон відібрав м’яч у Пікфорда та пробив у порожні ворота — 2:0.

Ще два голи "Тоттенгем" забив у другому таймі упродовж п’яти хвилин. Спершу Меддісон подав з кутового, а Ромеро точно пробив.

На 77-й хвилині Ван де Вен перехопив м'яч біля власного штрафного, після чого пробіг уперед до контратаки через центр, зіграв ліворуч на Сона в штрафному, а той пробив під Пікфордом.

Миколенко відіграв весь матч та отримав від WhoScored 6.2 бали.

"Тоттенгем" — "Евертон" — 4:0

Голи: Біссума, 14, Сон, 25, 77, Ромеро, 71

"Тоттенгем": Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі (Спенс, 73) — Кулушевські (Сарр, 67), Біссума (Грей, 73), Меддісон (Бергвалль, 79) — Джонсон, Одобер (Рішарлісон, 66), Сон Хин Мін.

"Евертон": Пікфорд — Діксон, Тарковські, Кін, Миколенко — Айрогбунам, Гує (Армстронг, 90_ — Гаррісон (Ліндстрем, 57), Дукуре (Ндіає, 57), Макніл — Калверт-Льюїн (Бету, 72).

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