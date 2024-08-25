"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон", Миколенко отыграл весь матч — оценка

Виталий Миколенко в матче против "Тоттенгема". Фото: Reuters

В Английской премьер-лиге прошла часть матчей второго тура. В этой игре "Тоттенхэм" принимал "Эвертон".

В составе "ирисок" весь матч сыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Тоттенхэм" — "Эвертон". Фото: Reuters

Матч "Тоттенгэм" — "Эвертон"

"Шпорам" удалось быстро открыть счет. Уже на 14-й минуте Кулусевски отдал пас на пробившего в касание Биссума — 1:0.

Через 11 минут "Эвертон" пропустил во второй раз. Сон отобрал мяч у Пикфорда и пробил в пустые ворота — 2:0.

Еще два гола "Тоттенхэм" забил во втором тайме в течение пяти минут. Сначала Мэддисон подал с углового, а Ромеро точно пробил.

На 77-й минуте Ван де Вен перехватил мяч у собственной штрафной, после чего пробежал вперед к контратаке через центр, сыграл налево на Сона в штрафной, а тот пробил под Пикфордом.

Миколенко отыграл весь матч и получил от WhoScored 6.2 балла.

"Тоттенхэм" — "Эвертон" — 4:0

Голы: Биссума, 14, Сон, 25, 77, Ромеро, 71

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Спенс, 73) — Кулушевски (Сарр, 67), Биссума (Грей, 73), Мэддисон (Бергвалль, 79) — Джонсон, Одобер (Ришарлисон, 66), сон Хин Мин.

"Эвертон": Пикфорд — Диксон, Тарковски, Кин, Миколенко — Айрогбунам, Гуе (Армстронг, 90) — Гаррисон (Линдстрем, 57), Дукуре (Ндиае, 57), Макнил — Калверт-Льюин (Бету, 72).

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