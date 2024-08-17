Зинченко, Забарный и Миколенко сыграли на старте нового сезона АПЛ

Александр Зинченко ведет борьбу в матче с "Вулверхэмптоном". Фото: Reuters

В Английской премьер-лиге стартовал новый сезон для Александра Зинченко, Ильи Забарного и Виталия Миколенко. Команды украинцев провели матчи первого тура.

Победить удалось только "Арсеналу", передает портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" Зинченко дома противостоял "Вверхэмптону". Украинец вышел на поле с первых минут и помог команде победить со счетом 2:0.

На 25-й минуте счет открыл Кай Гаверц, а на 74-й его удвоил Букайо Сака.

Зинченко заменил на 69-й минуте Юрриен Тимбер. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинцы в 7 баллов.

Забарный и его "Борнмут" спаслись от поражения в матче с "Ноттингем Форестом". Сначала команда украинцы пропустила на 25-й минуте от Криса Вуда. Удалось сравнять счет лишь на 87-й минуте после удара Антуана Семеньо — 1:1.

Забарный отыграл весь матч и получил оценку — 6.7 балла.

Провалил свой старт в сезоне "Эвертон". Подопечные Шона Дайча дома проиграли "Брайтону" со счетом 0:3. У соперника забили Митома Каору на 25-й минуте, Дэнни Уэлбек на 56-й и Симон Адингра на 86-й.

Миколенко отыграл на поле весь матч и получил оценку 5,8 балла.

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