Зинченко, Забарный и Миколенко сыграли на старте нового сезона АПЛ

Зинченко, Забарный и Миколенко стартовали в сезоне АПЛ — как сыграли украинцы
В Английской премьер-лиге стартовал новый сезон для Александра Зинченко, Ильи Забарного и Виталия Миколенко. Команды украинцев провели матчи первого тура.
Победить удалось только "Арсеналу", передает портал Новини.LIVE.
Как украинцы сыграли в первом туре АПЛ
"Арсенал" Зинченко дома противостоял "Вверхэмптону". Украинец вышел на поле с первых минут и помог команде победить со счетом 2:0.
На 25-й минуте счет открыл Кай Гаверц, а на 74-й его удвоил Букайо Сака.
Зинченко заменил на 69-й минуте Юрриен Тимбер. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинцы в 7 баллов.
Забарный и его "Борнмут" спаслись от поражения в матче с "Ноттингем Форестом". Сначала команда украинцы пропустила на 25-й минуте от Криса Вуда. Удалось сравнять счет лишь на 87-й минуте после удара Антуана Семеньо — 1:1.
Забарный отыграл весь матч и получил оценку — 6.7 балла.
Провалил свой старт в сезоне "Эвертон". Подопечные Шона Дайча дома проиграли "Брайтону" со счетом 0:3. У соперника забили Митома Каору на 25-й минуте, Дэнни Уэлбек на 56-й и Симон Адингра на 86-й.
Миколенко отыграл на поле весь матч и получил оценку 5,8 балла.
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