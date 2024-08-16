Зинченко оказался в списке игроков, которых хочет продать Арсенал

Александр Зинченко и Вильям Салиба. Фото: instagram.com/arsenal/

Руководство "Арсенала" продолжает избавляться от игроков, которые не входят в планы тренерского штаба лондонской команды на новый сезон. Среди них оказался и защитник сборной Украины Александр Зинченко.

"Канониры" планируют продать сразу двух игроков левого фланга, сообщает Team Talk.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает позицию левого защитника или вингера приоритетной для усиления. Клуб уже подписал итальянского игрока Риккардо Калафьори. Не исключено, что до конца трансферного окна футболистом "канониров" станет Максим де Кейпер из "Брюгге".

Зинченко на разминке. Фото: instagram.com/arsenal/

"Арсенал" будет продавать игроков

Теперь у тренерского штаба лондонской команды есть шесть футболистов, которые могут сыграть на левом фланге. В клубе подготовили список исполнителей, которые могут быть проданы в ближайшее время.

В списке оказался и украинский защитник Александр Зинченко. Также уйти из "Арсенала" могут Киран Тирни и Якуб Кивер. Лондонцы хотят продать двух из трех футболистов. Также еще один игрок левого фланга Такехиро Томиясу будет играть справа.

Однако тут важно отметить, что Зинченко является универсальным футболистом. Он может сыграть и в центре полузащиты.

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