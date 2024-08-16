Зінченко опинився у списку гравців, яких хоче продати Арсенал

Олександр Зінченко та Вільям Саліба. Фото: instagram.com/arsenal/

Керівництво "Арсенала" продовжує позбавлятися гравців, які не входять до планів тренерського штабу лондонської команди на новий сезон. Серед них був і захисник збірної України Олександр Зінченко.

"Каноніри" планують продати одразу двох гравців лівого флангу, повідомляє Team Talk.

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Зінченко на розминці. Фото: instagram.com/arsenal/

"Арсенал" продаватиме гравців

Тепер тренерський штаб лондонської команди має шість футболістів, які можуть зіграти на лівому фланзі. У клубі підготували список виконавців, які будуть продані найближчим часом.

У списку потрапив і український захисник Олександр Зінченко. Також піти з "Арсенала" можуть Кіран Тірні та Якуб Ківер. Лондонці хочуть продати двох із трьох футболістів. Також ще один гравець лівого флангу Такехіро Томіясу гратиме праворуч.

Однак тут важливо наголосити, що Зінченко є універсальним футболістом. Він може зіграти й у центрі півзахисту.

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