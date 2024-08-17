Зінченко, Забарний та Миколенко зіграли на старті нового сезону АПЛ

Олександр Зінченко веде боротьбу в матчі з "Вулверхемптоном". Фото: Reuters

У Англійській прем’єр-лізі стартував новий сезон для Олександра Зінченка, Іллі Забарного та Віталія Миколенко. Команди українців провели матчі першого туру.

Перемогти вдалося лише "Арсеналу", передає портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" Зінченка вдома протистояв "Вуверхемптону". Українець вийшов на поле з перших хвилин та допоміг команді перемогти з рахунком 2:0.

На 25-й хвилині рахунок відкрив Кай Гаверц, а на 74-й його подвоїв Букайо Сака.

Зінченко замінив на 69-й хвилині Юрріен Тімбер. Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру українці в 7 балів.

Забарний та його "Борнмут" врятувалися від поразки в матчі з "Ноттінгем Форест". Спершу команда українці пропустила на 25-й хвилині від Кріса Вуда. Вдалося зрівняти рахунок лише на 87-й хвилині після удару Антуана Семеньо — 1:1.

Забарний відіграв весь матч та отримав оцінку — 6.7 бала.

Провалив свій старт в сезоні "Евертон". Підопічні Шона Дайчас вдома програли "Брайтону" з рахунком 0:3. У суперника забили Мітома Каору на 25-й хвилині, Денні Велбек на 56-й та Сімон Адінгра на 86-й.

Миколенко відіграв на полі весь матч та отримав оцінку 5,8 балів.

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