Виталий Миколенко поделился, в какие видеоигры любит играть

Виталий Миколенко. Фото: скриншот

Игрок сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих предпочтениях и увлечениях. Он объяснил, какие компьютерные игры больше всего любит и чем занимается в свободное от работы время.

Об этом он рассказал в интервью Senata Sports.

Читайте также:

Миколенко рассказал о любимых играх

По словам футболиста, он часто играет в компьютерные игры, среди его любимых — Counter-Strike и PUB G.

"В Counter-Strike я не играл уже давно, в CS GO у меня была десятка FACEIT. Но мы над ней потели сильно, мы своей командой играли. Сейчас я отошел немного от Counter-Strike и сейчас в PUBG играю, кайфую", — поделился он.

Также он признался, что следит за известными киберспорт сменами, в частности, за украинскими командами.

"Смотрел некоторые турниры NAVI, слежу за MONTE в основном, поэтому немного отошел от Counter-Strike", — говорит Миколенко.

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

"Жирона" предъявила требования к Цыганкову — что должен сделать игрок.

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы — "Рома" с Довбиком и другие команды.

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.