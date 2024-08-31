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Миколенко признался, какие видеоигры любит больше всего

31 августа 2024 11:17
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Виталий Миколенко поделился, в какие видеоигры любит играть
Виталий Миколенко. Фото: скриншот
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Игрок сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих предпочтениях и увлечениях. Он объяснил, какие компьютерные игры больше всего любит и чем занимается в свободное от работы время.

Об этом он рассказал в интервью Senata Sports.

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Миколенко рассказал о любимых играх

По словам футболиста, он часто играет в компьютерные игры, среди его любимых — Counter-Strike и PUB G.

"В Counter-Strike я не играл уже давно, в CS GO у меня была десятка FACEIT. Но мы над ней потели сильно, мы своей командой играли. Сейчас я отошел немного от Counter-Strike и сейчас в PUBG играю, кайфую", — поделился он.

Также он признался, что следит за известными киберспорт сменами, в частности, за украинскими командами.

"Смотрел некоторые турниры NAVI, слежу за MONTE в основном, поэтому немного отошел от Counter-Strike", — говорит Миколенко.

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.

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Сборная Украины по футболу компьютерные игры Эвертон Виталий Миколенко Киберспорт

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