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Забарный выбрал клуб, в который уйдет из Борнмута — когда состоится трансфер

2 сентября 2024 08:36
Валерий Ковалевич - Редактор
Забарный через полгода перейдет в одну из сильнейших команд мира
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Валерий Ковалевич - Редактор

Илья Забарный мог уйти из "Борнмута" во время летнего трансферного окна. Его клуб вел переговоры о трансфере защитника сборной Украины, но не успел завершить их до дедлайна. 

"Борнмут" вернется к вопросу о продаже Забарного в середине сезона, сообщает Daily Mail

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Изначально Илья Забарный не входил в список игроков, с которыми "Борнмут" был готов расстаться летом. Однако выгодное предложение заставило передумать владельцев английской команды. Переговоры начались слишком поздно, клубы не успели оформить сделку. 

Илья Забарный
Илья Забарный обороняется в матче с "Эвертоном". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Главный претендент на Забарного 

Контракт украинского игрока с "Борнмутом" действует до лета 2029 года. Это означает, что "вишни" не отпустят футболиста ниже его рыночной стоимости. Однако мюнхенская "Бавария" предложила англичанам 40 млн евро за трансфер Забарного без учета бонусов. 

"Борнмут" согласился на это предложение, но клубам не хватило времени, чтобы согласовать все детали перехода Ильи. "Баварии" необходимым мощный и техничный центральный защитник, так что у Забарного в январе 2025 года появится новый шанс переехать в Мюнхен. 

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спорт футбол Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут

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