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Максимов объяснил, что на самом деле произошло в Днепре-1 перед стартом сезона

1 сентября 2024 14:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Максимов назвал главную причину расформирования СК Днепр-1
Юрий Максимов отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший главный тренер СК "Днепр-1" Юрий Максимов впервые рассказал, что происходило в клубе перед стартом сезона 2024/2025. Наставник признался, что клуб до сих пор не погасил задолженность перед своими бывшими игроками. 

Максимов вспомнил, что сказал владелец "Днепра-1" перед ликвидацией клуба, сообщает Sport.ua

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По итогам прошлого сезона "Днепр-1" завоевал путевку в еврокубки, но так и не сумел представить Украину в одном из престижных международных турниров. Было принято решение о ликвидации клуба после того, как прекратилось его финансирование. Все игроки, тренеры и работники "Днепра-1" перешли в другие команды или были уволены. Некоторые из них до сих пор ждут от клуба выплаты зарплаты. 

Юрий Максимов
Юрий Максимов во время матча. Фото: пресс-служба клуба

Что Максимов рассказал о "Днепре-1" 

Первоначально украинский клуб собирался участвовать в Премьер-лиге и еврокубках в сезоне 2024/2025. Предполагалось, что "Днепр-1" продаст пять игроков, а вырученные деньги будут потрачены на выплату задолженности и другие траты. Но владелец клуба Игорь Коломойский буквально заявил "тяните теперь самостоятельно" и отказался от команды. 

Максимов уверен, что мог бы добиться больше во главе "Днепра-1", но за время, которое он провел в клубе, был подписан только один футболист. При этом лидеры "Днепра-1" регулярно переходили в другие команды. Во второй половине прошлого сезона тренеру некем было усиливать игру, кроме молодых футболистов, воспитанников клуба. 

Наставник признался, что был уволен из "Днепра-1" еще в июле. Задолженности по зарплате перед тренером и его штабом погасили. Бывшие футболисты находятся в другой ситуации, они еще ждут свои выплаты. 

Юрий Максимов находится без работы после ухода из "Днепра-1". Он принимает участие в выставочных поединках и готов рассмотреть предложения от других клубов. 

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спорт Игорь Коломойский футбол УПЛ Днепр-1 тренер Юрий Максимов

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