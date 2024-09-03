Зинченко остался в Арсенале — известно условие, которое выполнил украинец

Александр Зинченко во время матча за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко во время летнего трансферного окна получил несколько предложений об уходе в другие клубы. Но опытный футболист решил продолжить работать под руководством Микеля Артеты.

Тренерский штаб "канониров" предоставит Зинченко возможность снова стать основным футболистом команды, сообщает Daily Mail.

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Александр Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала" в конце сезона 2023/2024. Одновременно с этим появилась информация о том, что украинец летом сменит клуб. У защитника было несколько предложений по трансферу. Ожидалось, что "Арсенал" примет одно из них.

Александр Зинченко в "Арсенале". Фото: instagram.com/zinchenko/

Почему Зинченко остался "канониром"

Приоритетом для украинского футболиста было продолжение карьеры в лондонском клубе. Зинченко не хотел уходить из "Арсенала". Во время предсезонной подготовки Зинченко вернул доверие главного тренера команды Артеты. Александр вернулся в основной состав команды.

Одной из причин, по которой Зинченко остался в "Арсенале", является способность футболиста сыграть на нескольких позиций. Наставник лондонской команды продолжает верить в футболиста, чей контракт с клубом действует до лета 2026 года.

"Арсенал" сможет продать Зинченко во время зимнего трансферного окна 2025 года, если у футболиста возникнут новые проблемы в команде. Но сейчас "канониры" рассчитывают на украинца.

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