Украина вошла в топ-10 медального зачета на Паралимпиаде-2024

Игорь Цветов (по центру) в окружении россиян. Фото: Reuters

По итогам пятого соревновательного дня на Паралимпийских играх-2024 в Париже сборная Украины выиграла две золотые медали. Общее количество наград составило — 35.

Украина уже вошла в десятку лучших в медальном зачете, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина находится в числе лучших

По итогам пятого дня Паралимпиады украинцы завоевали восемь медалей. Золотые награды выиграли Денис Остапченко в плавании на 50 метров в классе S3 и Игорь Цветов в беге на 100 м в классе Т35 в легкой атлетике.

Серебряные медали выиграли Андрей Трусов в плавании на 400 м вольным стилем в классе S7, и Илья Яременко в плавании на 50 м вольным стилем в классе S13.

Бронзовыми медалистами стали Сергей Паламарчук в плавании на 50 м на спине в классе S3, Алексей Вирченко в плавании на 50 м вольным стилем в классе S13, Александр Литвиненко в прыжках в длину в классе Т36, Зоя Евсий в метании диска в классе F51.

Александр Литвиненко. Фото: Reuters

У Украины сейчас пять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей. Общее количество наград составило 35, что является пятым результатом на турнире.

Лидером медального зачета остается Китай, который уже завоевал 87 медалей — 43 золотые, 30 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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