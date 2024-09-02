Игорь Цветов завоевал третье "золото" на Паралимпийских играх

Игорь Цветов. Фото: Reuters

На Паралимпийских играх в рамках соревнований по легкой атлетике прошел забег на 100 метров в классе Т35. Украину представили Игорь Цветов и Иван Тетюхин.

Победителем забега стал Цветков, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игорь Цветов и Иван Тетюхин. Фото: Reuters

Третье "золото" Цветова

Цветов автоматически отобрался в финал Паралимпиады на 100 метров. В финале дистанции украинец опередил двух "нейтральных атлетов". Результат победителя составил — 11.43 с.

Отметим, что результат Паралимпиады стал для него личным рекордом.

В целом, это уже третья золотая медаль Паралимпийских игр для Цветова. Ранее Игорь становился первым на дистанциях 100 и 200 метров в Рио-де-Жанейро-2016.

Игорь Цветов. Фото: Reuters

На Олимпиаде в Токио украинский бегун выиграл две серебряные медали.

В Париже на дистанции с Цветовым бежал украинец Иван Тетюхин, финишировавший с шестым временем.

Также бронзовые награды Украины принесли прыгун в длину Александр Литвиненко в классе T36 и метатель диска Зоя Евсий в классе F53.

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