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Українець Цвєтов виграв своє третє паралімпійське золото в легкій атлетиці

2 вересня 2024 22:39
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ігор Цвєтов здобув третє "золото" на Паралімпійських іграх
Ігор Цвєтов. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Паралімпійських іграх в рамках змагання легкоатлетів пройшов забіг на 100 метрів у класі Т35. Україну представили Ігор Цвєтов та Іван Тетюхін.

Переможцем забігу став Цвєтков, повідомив портал Новини.LIVE.

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Игорь Цветов
Ігор Цвєтов та Іван Тетюхін. Фото: Reuters

Третє "золото" Цвєтова

Цвєтов автоматично відібрався в фінал Паралімпіади на 100 метрів. У фіналі на дистанції українець випередив двох "нейтральних атлетів". Результат переможця склав — 11.43 с.

Зазначимо, що результат Паралімпіади став для нього особистим рекордом.

Загалом це вже третя золота медаль Паралімпійських ігор для Цвєтова. Раніше Ігор ставав першим на дистанціях 100 та 200 метрів в Ріо-де-Жанейро-2016.

Игорь Цветов
Ігор Цвєтов. Фото: Reuters

На Олімпіаді в Токіо український бігун виграв дві срібні медалі.

В Парижі на дистанції з Цвєтовим біг українець Іван Тетюхін, який фінішував з шостим часом.

Також бронзові нагороди Україні принесли стрибун у довжину Олександр Литвиненко в класі T36 та метальниця диску Зоя Овсій в класі F53.

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