Українські плавці виграли п'ять медалей на Паралімпіаді в Парижі

Денис Остапченко на нагородженні. Фото: Reuters

На Пралімпійських іграх в Парижі проходять фінали в плаванні. Україна взяла п’ять медалей в фіналах.

Однак найбільшу цінність мала золота медаль Дениса Остапченка, повідомив портал Новини.LIVE.

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Денис Остапченко та Сергій Паламарчук. Фото: Reuters

П’ять медалей від українських плавців

Українець Остапченко здобув золоту нагороду у плаванні на спині на 50 метрів в класі S3. Денис показав результат 45.16 с. Він випередив німця Йозіа Тіма Александера Топфа.

Бронзову медаль на цій дистанції виграв українець Сергій Паламарчук.

На дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S7 срібну медаль виграв українець Андрій Трусов. Українець поступився італійцю Федеріко Біцеллі. Ще один представник синьо-жовтої команди Юрій Шенгур став восьмим.

Андрій Трусов. Фото: Reuters

Українці Ілля Яременко та Олексій Вірченко стали призерами на дистанції 50 метрів вільним стилем в класі S13.

Яременко виграв срібло, а Вірченко став третім. Без медалі залишився Максим Веракса, який фінішував четвертим.

Перша позиція дісталась нейтральному білорусу Ігорю Бокі.

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