Українські плавці виграли п'ять медалей на Паралімпіаді в Парижі

Остапченко приніс Україні четверте золото Паралімпіади-2024
На Пралімпійських іграх в Парижі проходять фінали в плаванні. Україна взяла п’ять медалей в фіналах.
Однак найбільшу цінність мала золота медаль Дениса Остапченка, повідомив портал Новини.LIVE.
П’ять медалей від українських плавців
Українець Остапченко здобув золоту нагороду у плаванні на спині на 50 метрів в класі S3. Денис показав результат 45.16 с. Він випередив німця Йозіа Тіма Александера Топфа.
Бронзову медаль на цій дистанції виграв українець Сергій Паламарчук.
На дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S7 срібну медаль виграв українець Андрій Трусов. Українець поступився італійцю Федеріко Біцеллі. Ще один представник синьо-жовтої команди Юрій Шенгур став восьмим.
Українці Ілля Яременко та Олексій Вірченко стали призерами на дистанції 50 метрів вільним стилем в класі S13.
Яременко виграв срібло, а Вірченко став третім. Без медалі залишився Максим Веракса, який фінішував четвертим.
Перша позиція дісталась нейтральному білорусу Ігорю Бокі.
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