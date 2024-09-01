Паралімпіада-2024 — Гонтар та Семенихін здобули бронзові медалі з плавання

Українська плавчиня Анна Гонтар. Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Українські плавці Данило Семенихін та Анна Гонтар здобули медалі на Паралімпіаді-2024. Вони стали бронзовими призерами.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у неділю, 1 вересня.

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Семенихін виборов четверту медаль у плаванні у четвертий змагальний день Паралімпіади-2024. Він став бронзовим призером на дистанції 100 м брасом.

Відомо, що це перша в кар'єрі медаль Семенихіна на Паралімпійських іграх.

А Гонтар здобула останню медаль України у плаванні в четвертий змагальний день. Спортсменка стала бронзовою призеркою у фіналі запливу на 100 м брасом.

Це друга медаль українки на Паралімпіаді-2024.

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