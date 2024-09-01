Джонні Нельсон заявив, що реванш між Ф'юрі та Усиком може не відбутись

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон заявив, що реванш між чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном з Великої Британії Тайсоном Ф’юрі може не відбутись. Бій заплановано на 21 грудня.

Про це він розповів у інтерв'ю на каналі Boxing King Media.

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Джонні Нельсон заявив, що бій проти Фʼюрі був один із найважчих у карʼєрі українського боксера.

"Він мав більшу кількість проблем, ніж в бою, коли Дюбуа завдав удару нижче поясу. Але він мав всередині бажання, енергію пройти через це і зробити те, що він зробив із Тайсоном", — розповів він.

Також він прокоментував фізичну форму Тайсона та завив, що йому потрібно за час, що залишився до бою, покращити її та змінити свій тренувальний табір. В інакшому випадку він має шанси знову програти бій.

"Я думаю, що його час спливає, як і у більшості бійців. Я вважаю, що тактика Ф'юрі була неправильною. Я вважаю, що Тайсон перемагав Усика, але я впевнений, що Усик мав більше бажання, ніж Тайсон. А з цим та собачою рішучістю він зламав серце Тайсона", — заявив він.

Нельсон зізнався, що здивований тим, що реванш взагалі має відбутись.

"Якщо він таки відбудеться і ті ж речі трапляться знову, як Тайсон Ф'юрі, як людина і як боєць, усвідомить? Як він із цим впорається? Тому що я думаю, він має з цим проблеми після першого бою. Йому необхідно тренуватись. Але він явно зробить те саме в підготовці до реваншу, що він робив до минулого бою", — сказав Нельсон.

Олександр Усик переміг Ф'юрі за рішенням суддів. Реванш бою відбудеться 21 грудня.

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