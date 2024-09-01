Джонни Нельсон заявил, что реванш между Фьюри и Усиком может не состояться.

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон заявил, что реванш между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом из Великобритании Тайсоном Фьюри может не состояться. Бой запланирован на 21 декабря.

Об этом он рассказал в интервью на канале Boxing King Media.

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Джонни Нельсон заявил, что бой против Фьюри был одним из самых тяжелых в карьере украинского боксера.

"У него было большее количество проблем, чем в бою, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса. Но у него было внутри желание, энергия пройти через это и сделать то, что он сделал с Тайсоном", — рассказал он.

Также он прокомментировал физическую форму Тайсона и заявил, что ему нужно за время, оставшееся до боя, улучшить ее и изменить свой тренировочный лагерь. В противном случае у него есть шансы снова проиграть бой.

"Я думаю, что его время истекает, как и у большинства бойцов. Я считаю, что тактика Фьюри была неправильной. Я считаю, что Тайсон побеждал Усика, но я уверен, что Усик имел больше желания, чем Тайсон. А с этим и собачьей решительностью он сломал сердце Тайсона", — заявил он.

Нельсон признался, что удивлен тем, что реванш вообще должен состояться.

"Если он таки произойдет и те же вещи случатся снова, как Тайсон Фьюри, как человек и как боец, осознает это? Как он с этим справится? Потому что я думаю, у него с этим проблемы после первого боя. Ему необходимо тренироваться. Но он явно сделает то же в подготовке к реваншу, что он делал к прошлому бою", — сказал Нельсон.

Александр Усик победил Фьюри по решению судей. Реванш боя состоится 21 декабря.

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