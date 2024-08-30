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Харлан описала Усика трьома словами — що сказала олімпійська чемпіонка

30 серпня 2024 13:42
Валерій Ковалевич - Редактор
Харлан описала Усика за допомогою усього трьох слів
Ольга Харлан після перемоги на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Maye-E Wong
Валерій Ковалевич - Редактор

Олімпійська чемпіонка з фехтування у командних змаганнях Ольга Харлан поділилася думкою про дружбу з Олександром Усиком. Українська спортсменка давно знайома з абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Харлан зізналася, що їй важливо знати думку Усика з різних тем, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Українських спортсменів було запрошено на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Ольга Харлан здобула нагороду "Національна легенда України", а також Орден Свободи. Фехтувальниця і боксер поспілкувалися під час урочистої церемонії. Як виявилось, вони досить давно знайомі.

Ольга Харлан та Олександр Усик
Ольга Харлан та Олександр Усик. Фото: Офіс Президента

Що Харлан сказала про Усика

Олімпійська чемпіонка охарактеризувала боксера як "позитивну і класну людину". Харлан зізналася, що познайомилася з Усиком ще під час Олімпіади-2008 у Пекіні, і з того часу вони періодично спілкуються.

"Саша дуже простий. Я захоплююсь ним і як спортсменом, і як людиною. Мені важливо почути про його досвід із якихось важливих питань. Це взагалі цікаво: коли я спілкуюся з представниками інших видів спорту, мені дуже цікаво зрозуміти ментальність і якісь деталі, я беру щось для себе", — пояснила Харлан.

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спорт Олександр Усик Олімпійські ігри бокс Ольга Харлан Фехтування

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