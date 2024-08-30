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Харлан описала Усика тремя словами — что сказала олимпийская чемпионка

30 августа 2024 13:42
Валерий Ковалевич - Редактор
Харлан описала Усика с помощью всего трех слов
Ольга Харлан после победы на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Maye-E Wong
Валерий Ковалевич - Редактор

Олимпийская чемпионка по фехтованию в командных соревнованиях Ольга Харлан поделилась мнением о дружбе с Александром Усиком. Украинская спортсменка давно знакома с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Харлан призналась, что ей важно знать мнение Усика по разным темам, сообщает "Спорт-Экспресс Украина". 

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Украинские спортсмены были приглашены на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ольга Харлан получила награду "Национальная легенда Украины", а также Орден Свободы. Фехтовальщица и боксер пообщались во время торжественной церемонии. Как оказалось, они довольно давно знакомы. 

Ольга Харлан и Александр Усик
Ольга Харлан и Александр Усик. Фото: Офис Президента

Что Харлан сказала об Усике 

Олимпийская чемпионка охарактеризовала боксера, как "положительного и классного человека". Харлан призналась, что впервые познакомилась с Усиком еще во время Олимпиады-2008 в Пекине, и с тех пор они периодически общаются. 

"Саша очень прост. Я увлекаюсь им и как спортсменом, и как человеком. Мне важно услышать о его опыте по каким-то важным вопросам. Это вообще интересно: когда я общаюсь с представителями других видов спорта, мне очень интересно понять ментальность и какие-то детали, я беру что-нибудь для себя", — объяснила Харлан. 

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спорт Александр Усик Олимпийские игры бокс Ольга Харлан Фехтование

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