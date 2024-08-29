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Харлан сделала новую татуировку — что украсило тело спортсменки

29 августа 2024 15:39
Валерий Ковалевич - Редактор
Харлан украсила тело новой татуировкой, которая посвящена Олимпиаде
Ольга Харлан на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Albert Gea
Валерий Ковалевич - Редактор

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан решила сделать новую татуировку. Украинская спортсменка украсила руку памятным рисунком.

Харлан посвятила татуировку своим достижениям на Олимпийских играх, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу спортсменки в Instagram

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На Олимпиаде-2024 в Париже Ольга Харлан завоевала две медали. В одиночном турнире украинка стала обладательницей "бронзы", а в командных соревнованиях вместе с Еленой Кравацкой, Алиной Комащук и Юлией Бакастовой спортсменка принесла своей стране золотые награды. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан украсила руку новой татуировкой. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан "увековечила" свои достижения 

Эти медали стали для украинки пятой и шестой в ее долгой и богатой победами карьере. Спустя несколько недель после окончания турнира в Париже Харлан отправилась в тату-салон и вышла оттуда с новым рисунком. 

Ольга Харлан
Татуировки Ольги Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

На руке Ольги Харлан появилась татуировка, на которой изображены все шесть ее олимпийских медалей в хронологическом порядке. "Время для кое-чего нового. До сих пор не верится, что у меня шесть медалей", — подписала фотографии новой татуировки Харлан. 

Это не первое тату для спортсменки. Ранее она разместила на руке рисунок, на котором изображены олимпийские кольца и стрела.

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

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спорт Олимпийские игры Тату Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование

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