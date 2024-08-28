Ольга Харлан отказалась от предложения России поменять гражданство

Ольга Харлан на награждении Олимпийских игр-2024 Фото: Reuters

Украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан могла представлять другую страну. Россия была заинтересована, чтобы саблистка выступала под триколором.

Об этом Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу Зе Интервьюер.

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Харлан рассказала, что после Олимпийских игр-2012 в Лондоне ей предлагали сменить гражданство. Саблистка подтвердила, что предложение было от Российской Федерации.

Также Харлан подтвердила, что ей предлагали огромные деньги за смену гражданства.

"Сколько предлагали? Я не помню, если честно. Я помню, что даже не думала. Говорю: "Нет, я не смогу".

Я не могу быть против своей команды. У меня не было такого, что я там буду фехтовать, это только бизнес — нет, я не смогу. Я хочу быть дома, хочу быть в Украине и представлять нашу страну", — сказала Харлан.

Отметим, что Харлан стала рекордсменкой Украины по количеству медалей — шесть наград (две золотые, одна серебряная, три бронзовые медали).

Россия также предлагала свое гражданство олимпийским чемпионам Александру Усику и Жану Беленюку.

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