Ольга Харлан отказалась от предложения России поменять гражданство

Россия предлагала Харлан огромные деньги за смену гражданства
Украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан могла представлять другую страну. Россия была заинтересована, чтобы саблистка выступала под триколором.
Об этом Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу Зе Интервьюер.
Харлан не продалась России
Харлан рассказала, что после Олимпийских игр-2012 в Лондоне ей предлагали сменить гражданство. Саблистка подтвердила, что предложение было от Российской Федерации.
Также Харлан подтвердила, что ей предлагали огромные деньги за смену гражданства.
"Сколько предлагали? Я не помню, если честно. Я помню, что даже не думала. Говорю: "Нет, я не смогу".
Я не могу быть против своей команды. У меня не было такого, что я там буду фехтовать, это только бизнес — нет, я не смогу. Я хочу быть дома, хочу быть в Украине и представлять нашу страну", — сказала Харлан.
Отметим, что Харлан стала рекордсменкой Украины по количеству медалей — шесть наград (две золотые, одна серебряная, три бронзовые медали).
Россия также предлагала свое гражданство олимпийским чемпионам Александру Усику и Жану Беленюку.
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