Усик и Харлан получили Орден Свободы от Зеленского на День независимости

Ольга Харлан и Александр Усик. Фото: president.gov.ua

В Киеве проходят торжества в честь 33-го Дня независимости Украины. В связи с праздником Президент Украины Владимир Зеленский вручал награды.

Среди тех, кто получил награды, были объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, сообщил портал Новини.LIVE.

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Награды для Усика и Харлан

Зеленский вручил Усику и Харлан "Орден Свободы".

Во время вручения прозвучало, что спортсмены получили награды за "Выдающиеся заслуги в утверждении независимости Украины и консолидации общества, весомый вклад в укрепление авторитета украинского государства в мире и выдающиеся достижения в спорте".

Отметим, что ранее Усик и Харлан получили из рук главы государства награду "легендам Украины".

В 2024 Усик и Харлан вошли в историю украинского и мирового спорта. Украинец победил Тайсона Фьюри и стал первым с 2000 года абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а Харлан стала рекордсменкой по количеству выигранных олимпийских медалей — шесть наград (две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали).

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