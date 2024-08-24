Усик и Харлан получили Орден Свободы от Зеленского на День независимости

Зеленский вручил ордена Усику и Харлан — видео
В Киеве проходят торжества в честь 33-го Дня независимости Украины. В связи с праздником Президент Украины Владимир Зеленский вручал награды.
Среди тех, кто получил награды, были объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, сообщил портал Новини.LIVE.
Награды для Усика и Харлан
Зеленский вручил Усику и Харлан "Орден Свободы".
Во время вручения прозвучало, что спортсмены получили награды за "Выдающиеся заслуги в утверждении независимости Украины и консолидации общества, весомый вклад в укрепление авторитета украинского государства в мире и выдающиеся достижения в спорте".
Отметим, что ранее Усик и Харлан получили из рук главы государства награду "легендам Украины".
В 2024 Усик и Харлан вошли в историю украинского и мирового спорта. Украинец победил Тайсона Фьюри и стал первым с 2000 года абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а Харлан стала рекордсменкой по количеству выигранных олимпийских медалей — шесть наград (две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали).
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