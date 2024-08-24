Усик та Харлан отримали Орден Свободи від Зеленського на День незалежності

Ольга Харлан та Олександр Усик. Фото: president.gov.ua

У Києві відбуваються урочистості на честь 33-го Дня Незалежності України. У зв'язку зі святом Президент України Володимир Зеленський вручав нагороди.

Серед тих, хто отримав нагороди, були об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, повідомив портал Новини.LIVE.

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Нагороди для Усика та Харлан

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Під час вручення прозвучало, що спортсмени отримали нагороди за "Видатні заслуги в утвердженні незалежності України та консолідації суспільства, вагомий внесок у зміцнення авторитету української держави у світі та визначні досягнення у спорті".

Зазначимо, що раніше Усик та Харлан отримали з рук глави держави нагороду "легендам України".

У 2024 році Усик та Харлан увійшли в історію українського та світового спорту. Українець переміг Тайсона Ф'юрі і став першим з 2000 року абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, а Харлан стала рекордсменкою за кількістю виграних олімпійських медалей — шість нагород (дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі).

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