Усик та Харлан отримали Орден Свободи від Зеленського на День незалежності

Зеленський вручив ордени Усику та Харлан — відео
У Києві відбуваються урочистості на честь 33-го Дня Незалежності України. У зв'язку зі святом Президент України Володимир Зеленський вручав нагороди.
Серед тих, хто отримав нагороди, були об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, повідомив портал Новини.LIVE.
Нагороди для Усика та Харлан
Зеленський вручив Усику та Харлан "Орден Свободи".
Під час вручення прозвучало, що спортсмени отримали нагороди за "Видатні заслуги в утвердженні незалежності України та консолідації суспільства, вагомий внесок у зміцнення авторитету української держави у світі та визначні досягнення у спорті".
Зазначимо, що раніше Усик та Харлан отримали з рук глави держави нагороду "легендам України".
У 2024 році Усик та Харлан увійшли в історію українського та світового спорту. Українець переміг Тайсона Ф'юрі і став першим з 2000 року абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, а Харлан стала рекордсменкою за кількістю виграних олімпійських медалей — шість нагород (дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі).
Нагадаємо, Циганкова продадуть — на його позицію "Жирона" купила найдорожчого гравця в історії.
Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні, що відомо.
"Динамо" знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці.
Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу.
Джокович зворушливо звернувся до Алькараса після тенісного матчу.
Читайте Новини.LIVE!