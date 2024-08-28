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Росія пропонувала Харлан величезні гроші за зміну громадянства

28 серпня 2024 23:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ольга Харлан відмовилася від пропозиції Росії змінити громадянство
Ольга Харлан на нагородженні Олімпійських ігор-2024. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан могла представляти іншу країну. Росія була зацікавлена, щоб шаблістка виступала під триколором.

Про це Харлан розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Зе Інтерв’юер.

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Харлан розповіла, що після Олімпійських ігор-2012 в Лондоні їй пропонували змінити громадянство. Шаблістка підтвердила, що пропозиція була від Російської Федерації.

Також Харлан підтвердила, що їй пропонували величезні гроші за зміну громадянства.

"Скільки пропонували? Я не пам’ятаю, якщо чесно. Я пам’ятаю, що навіть не думала. Кажу: "Ні, я не зможу".

Я не зможу бути проти своєї команди. У мене не було такого, що я буду там фехтувати, це тільки бізнес — ні, я не зможу. Я хочу бути вдома, хочу бути в Україні і представляти нашу країну", — сказала Харлан.

Зазначимо, що Харлан стала рекордсменкою України за кількістю медалей — шість нагород (дві золоті, одна срібна, три бронзові медалі).

Росія також пропонувала своє громадянство олімпійським чемпіонам Олександру Усику та Жану Беленюку.

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Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування шабля Росія

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