Харлан прикрасила тіло новим татуюванням, яке присвячене Олімпіаді

Ольга Харлан на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Albert Gea

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вирішила зробити нове татуювання. Українська спортсменка прикрасила руку пам'ятним малюнком.

Харлан присвятила татуювання своїм здобуткам на Олімпійських іграх, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку спортсменки в Instagram.

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На Олімпіаді-2024 у Парижі Ольга Харлан здобула дві медалі. В одиночному турнірі українка стала володаркою "бронзи", а у командних змаганнях разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук та Юлією Бакастовою спортсменка принесла своїй країні золоті нагороди.

Ольга Харлан прикрасила руку новим татуюванням. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан "увічнила" свої досягнення

Ці медалі стали для українки п'ятою та шостою у її довгій та багатій на перемоги кар'єрі. Через декілька тижнів після закінчення турніру в Парижі Харлан вирушила до тату-салону і вийшла звідти з новим малюнком.

Татуювання Ольги Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

На руці Ольги Харлан з'явилося татуювання, на якому зображено всі шість її олімпійських медалей у хронологічному порядку. "Час для чогось нового. Досі не віриться, що маю шість медалей", — підписала фотографії нового татуювання Харлан.

Це не перший тату для спортсменки. Раніше вона розмістила на руці малюнок, на якому зображені олімпійські кільця та стріла.

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