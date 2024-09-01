Віталій Миколенко зізнався, чому часто обирає Манчестер замість Ліверпуля

Віталій Миколенко. Фото: скриншот

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко зізнався, що мало часу проводить в Ліверпулі та часто відвідує Манчестер. За його словами, саме там йому прогулюватись вулицями легше.

Про це він розповів у інтервʼю Setanta Sports.

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Футболіст пояснив, що насамперед це повʼязано з тим, що його будинок територіально знаходиться ближче до Манчестера. Також важливою причиною є впізнаваність серед фанатів.

"Я живу ближче до Манчестера. Там мене менше впізнають. Це просте життя. У вихідний день прогулююсь з нашим собакою, потім сніданок, потім може виїжджаємо в місто", — каже він.

Натомість у Ліверпулі висока впізнаваність серед фанатів, бо мешканці цікавляться футболом. Через це прості прогулянки майже неможливі.

"Там дуже вболівають за "Евертон" та знають футбол. І буквально кожен третій впізнає тебе. Це важко", — зізнався футболіст.

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