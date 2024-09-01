Паралимпиада-2024 — Гонтарь и Семенихин получили бронзовые медали по плаванию

Украинский пловец Анна Гонтарь. Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Украинские пловцы Даниил Семенихин и Анна Гонтарь получили медали на Паралимпиаде-2024. Они стали бронзовыми призерами.

Об этом сообщает "Суспільне Спорт" в воскресенье, 1 сентября.

Читайте также:

Медали по плаванию на Паралимпиаде-2024

Семенихин завоевал четвертую медаль в плавании в четвертый соревновательный день Паралимпиады-2024. Он стал бронзовым призером на дистанции 100 м брассом.

Известно, что это первая в карьере медаль Семенихина на Паралимпийских играх.

А Гонтарь завоевала последнюю медаль Украины в плавании в четвертый соревновательный день. Спортсменка стала бронзовым призером в финале заплыва на 100 м брассом.

Это вторая медаль украинки на Паралимпиаде-2024.

Напомним, Миколенко объяснил, почему выбрал Манчестер вместо Ливерпуля.

Бущан может перейти в турецкий клуб в последний день трансферного окна.

Максимов объяснил, что на самом деле произошло в "Днепре-1" перед стартом сезона.

"Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.

Реванш Усика с Фьюри может не состояться — стала известна причина.