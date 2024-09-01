Паралимпиада-2024 — Гонтарь и Семенихин получили бронзовые медали по плаванию

Украинцы Гонтарь и Семенихов завоевали медали в плавании на Паралимпиаде-2024
Украинские пловцы Даниил Семенихин и Анна Гонтарь получили медали на Паралимпиаде-2024. Они стали бронзовыми призерами.
Об этом сообщает "Суспільне Спорт" в воскресенье, 1 сентября.
Медали по плаванию на Паралимпиаде-2024
Семенихин завоевал четвертую медаль в плавании в четвертый соревновательный день Паралимпиады-2024. Он стал бронзовым призером на дистанции 100 м брассом.
Известно, что это первая в карьере медаль Семенихина на Паралимпийских играх.
А Гонтарь завоевала последнюю медаль Украины в плавании в четвертый соревновательный день. Спортсменка стала бронзовым призером в финале заплыва на 100 м брассом.
Это вторая медаль украинки на Паралимпиаде-2024.
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