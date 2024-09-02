У Циганкова знову виникли проблеми зі здоров'ям у Жироні

Віктор Циганков під час атаки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Іспанська "Жирона" перемогла у чемпіонаті Іспанії "Севілью". Півзахисник збірної України Віктор Циганков провів на полі лише перший тайм.

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес був змушений замінити у перерві одного з лідерів команди, повідомляє Sport.es.

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У поєдинку 4 тури іспанської Ла-Ліги "Жирона" на виїзді обіграла "Севілью" з рахунком 2:0. Віктор Циганков не відзначився у цьому поєдинку результативними діями. Вже у перерві 26-річний українець поступився місцем на полі партнеру по команді. Виявилося, що хавбек продовжує мати проблеми зі здоров'ям.

Віктор Циганков виборює м'яч. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Що трапилося з Циганковим

Мічел Санчес подякував команді за самовіддачу, але заявив, що футболістам не вистачило сил на полі. Наставник зазначив, що з моменту минулого матчу "Жирони" пройшло менше ніж 72 години.

Віктор Циганков мав іншу проблему, яка не дозволила українцеві провести весь матч. Нещодавно півзахисник відновився від травми, а також одужав після сальмонельозу. Мічел Санчес розповів, що українець відчував слабкість і зміг відіграти лише перший тайм.

Свій наступний поєдинок "Жирона" проведе лише 15 вересня. Суперником команди стане "Барселона". Віктор Циганков цього сезону забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Півзахисник уже прибув до табору збірної України, яка зіграє проти Албанії у Лізі Націй 1 вересня. А 10 вересня "синьо-жовті" протистоятимуть національній команді Чехії.

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