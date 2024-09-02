У Цыганкова снова возникли проблемы со здоровьем в Жироне

У Цыганкова новая проблема в Жироне, из-за которой он не может играть
Испанская "Жирона" победила в чемпионате Испании "Севилью". Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков провел на поле только первый тайм.
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес был вынужден заменить в перерыве одного из лидеров команды, сообщает Sport.es.
В поединке 4 тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде обыграла "Севилью" со счетом 2:0. Виктор Цыганков не отличился в этом поединке результативными действиями. Уже в перерыве 26-летний украинец уступил место на поле партнеру по команде. Оказалось, что хавбек продолжает испытывать проблемы со здоровьем.
Что случилось с Цыганковым
Мичел Санчес поблагодарил команду за самоотдачу, но заявил, что футболистам не хватило сил на поле. Наставник отметил, что с момента прошлого матча "Жироны" прошло меньше 72 часов.
У Виктора Цыганкова оказалась другая проблема, которая не позволила украинцу провести весь матч. Недавно полузащитник восстановился от травмы, а также выздоровел после сальмонеллеза. Мичел Санчес рассказал, что украинец испытывал слабость и смог отыграть только первый тайм.
Свой следующий поединок "Жирона" проведет только 15 сентября. Соперником команды станет "Барселона". Виктор Цыганков в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Полузащитник уже прибыл в лагерь сборной Украины, которая сыграет против Албании в Лиге Наций 1 сентября. А 10 сентября "сине-желтые" будут противостоять национальной команде Чехии.
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