На Паралімпіаді в Парижі стався скандал із українкою Козиною

Оксана Козина на Іграх у Парижі. Фото: instagram.com/badminton_ukraine/

Українська спортсменка Оксана Козина не зуміла здобути медаль на Паралімпіаді в Парижі. Вона програла матч за третє місце турніру з бадмінтону.

Козина вважає, що розподіл спортсменів на класи не є справедливим, повідомляє "Суспільне Спорт".

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У "бронзовому" матчі Паралімпіади-2024 українка Оксана Козина програла суперниці з Нігерії Мар'ям Боладжі з рахунком 0:2 (9:21, 9:21). Спортсменка вважає несправедливим те, що їй довелося протистояти цій бадмінтоністці.

Оксана Козина під час поєдинку. Фото: instagram

Скандал у Парижі

Оксана Козина вважає, що Міжнародна федерація бадмінтону має переглянути поділ спортсменок на класи. Паралімпійці з протезами змушені протистояти суперникам, які не мають протезів.

"Турнір з бадмінтону в Парижі продемонстрував, що відбувається, коли спортсмен із протезом грає проти того, у кого протезів немає. Багато спортсменок незадоволені цим, нас фактично позбавляють можливості боротися за медалі", — розповіла Козина.

Українка зізналася, що засмучена через те, що сталося. Вона ще до турніру в Парижі знала про ситуацію із поділом спортсменів, але все одно спробувала здобути медаль. Козина спустошена через несправедливість на Паралімпіаді-2024.

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