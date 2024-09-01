Андрій Трусов мав отримати медаль на Паралімпіаді-2024, але його дискваліфікували — все про скандал

Тріумф Богодайка та скандал з Трусовим — на Паралімпіаді-2024 неочікувані результати запливу
На Паралімпіаді-2024 у плаванні збірна України здобула медаль. Євгеній Богодайко виграв бронзу на дистанції 100 метрів брасом у класі SB6.
Про це повідомляє Суспільне Спорт у неділю, 1 вересня.
Трусова дискваліфікували
Україну на дистанції 100 метрів брасом представили 24-річний Андрій Трусов та 30-річний Євгеній Богодайко.
Під час запливу Трусов фінішував другим, що забезпечувало йому срібну медаль, а Євгеній Богодайко показав четвертий результат і залишився поза подіумом. Проте після фінішу Трусова дискваліфікували.
Це призвело до змін у результатах: колумбієць Нельсон Кріспін Корзо піднявся з третього на друге місце, а бронзову медаль отримав українець Богодайко.
Причини дискваліфікації Трусова наразі не називають.
Результати запливу
- Ян Хон (Китай) — 1:18.34 хвилини — паралімпійський рекорд
- Нельсон Кріспін (Колумбія) — 1:19.76
- Євген Богодайко (Україна) — 1:20.70
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