Андрей Трусов должен был получить медаль на Паралимпиаде-2024, но его дисквалифицировали — все о скандале

Триумф Богодайко и скандал с Трусовым — на Паралимпиаде-2024 неожиданные результаты заплыва
На Паралимпиаде-2024 Украина завоевала 13-ю медаль. Евгений Богодайко выиграл бронзу на дистанции 100 метров брассом в классе SB6.
Об этом сообщает Суспільне Спорт в воскресенье, 1 сентября.
Трусова дисквалифицировали
Украину на дистанции 100 метров брассом представили 24-летний Андрей Трусов и 30-летний Евгений Богодайко.
Во время заплыва Трусов финишировал вторым, что обеспечивало ему серебряную медаль, а Евгений Богодайко показал четвертый результат и остался вне подиума. Однако после финиша Трусова дисквалифицировали.
Это привело к изменениям в результатах: колумбиец Нельсон Криспин Корзо поднялся с третьего на второе место, а бронзовую медаль получил украинец Богодайко.
Причины дисквалификации Трусова не называют.
Результаты заплыва
- Ян Хон (Китай) — 1:18.34 минуты — паралимпийский рекорд
- Нельсон Криспин (Колумбия) — 1:19.76
- Евгений Богодайко (Украина) — 1:20.70
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