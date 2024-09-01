Андрей Трусов должен был получить медаль на Паралимпиаде-2024, но его дисквалифицировали — все о скандале

Участник Паралимпиады-2024 Евгений Богодайко. Фото: Reuters

На Паралимпиаде-2024 Украина завоевала 13-ю медаль. Евгений Богодайко выиграл бронзу на дистанции 100 метров брассом в классе SB6.

Об этом сообщает Суспільне Спорт в воскресенье, 1 сентября.

Читайте также:

Трусова дисквалифицировали

Украину на дистанции 100 метров брассом представили 24-летний Андрей Трусов и 30-летний Евгений Богодайко.

Во время заплыва Трусов финишировал вторым, что обеспечивало ему серебряную медаль, а Евгений Богодайко показал четвертый результат и остался вне подиума. Однако после финиша Трусова дисквалифицировали.

Это привело к изменениям в результатах: колумбиец Нельсон Криспин Корзо поднялся с третьего на второе место, а бронзовую медаль получил украинец Богодайко.

Причины дисквалификации Трусова не называют.

Результаты заплыва

Ян Хон (Китай) — 1:18.34 минуты — паралимпийский рекорд

Нельсон Криспин (Колумбия) — 1:19.76

Евгений Богодайко (Украина) — 1:20.70

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком идет речь.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

"Жирона" выдвинула требования к Цыганкову — что должен сделать игрок.

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы — "Рома" с Довбиком и другие команды.

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.