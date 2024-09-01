Україна здобула першу нагороду Паралімпіади-2024 в академічному веслуванні

Роман Полянський. Фото: Федерація академічного веслування України

Україна здобула срібну медаль в академічному веслуванні. Паралімпійський чемпіон Роман Полянський приніс перше "золото" своїй країні у цьому виді спорту.

Про це пише Суспільне спорт.

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Роман Полянський здобув срібну медаль для України у академічному веслуванні серед чоловіків у класі PR1.

Українець протримався на другі позиції на всіх чотирьох контрольних позначках дистанції у 2000 метрів. Британець Бенжамін Прітчард випередив спортсмена — різниця між ними становила 10.63 секунди.

Роман Полянський. Фото: AP

Паралімпіада-2024. Академічне веслування (одиночки, клас PR1)

Бенжамін Прітчард (Велика Британія) 9:03.84 хвилини

Роман Полянський (Україна) 9:14.47

Ерік Горрі (Австралія) 9:23.37

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