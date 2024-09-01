Україна здобула першу нагороду Паралімпіади-2024 в академічному веслуванні

Україна здобула срібло в академічному веслуванні
Україна здобула срібну медаль в академічному веслуванні. Паралімпійський чемпіон Роман Полянський приніс перше "золото" своїй країні у цьому виді спорту.
Про це пише Суспільне спорт.
Роман Полянський здобув срібло для України
Роман Полянський здобув срібну медаль для України у академічному веслуванні серед чоловіків у класі PR1.
Українець протримався на другі позиції на всіх чотирьох контрольних позначках дистанції у 2000 метрів. Британець Бенжамін Прітчард випередив спортсмена — різниця між ними становила 10.63 секунди.
Паралімпіада-2024. Академічне веслування (одиночки, клас PR1)
- Бенжамін Прітчард (Велика Британія) 9:03.84 хвилини
- Роман Полянський (Україна) 9:14.47
- Ерік Горрі (Австралія) 9:23.37
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