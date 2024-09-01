Украина получила первую награду Паралимпиады-2024 в академической гребле

Украина завоевала серебро в академической гребле
Украина завоевала серебряную медаль в академической гребле. Паралимпийский чемпион Роман Полянский принес первое "золото" своей стране в этом виде спорта.
Об этом пишет Суспільне спорт.
Роман Полянский получил серебро для Украины
Роман Полянский получил серебряную медаль для Украины в академической гребле среди мужчин в классе PR1.
Украинец продержался на вторых позициях на всех четырех контрольных отметках дистанции в 2000 метров. Британец Бенжамин Притчард опередил спортсмена — разница между ними составляла 10.63 секунды.
Паралимпиада-2024. Академическая гребли (одиночки, класс PR1)
- Бенжамин Притчард (Великобритания) 9:03.84 минуты
- Роман Полянский (Украина) 9:14.47
- Эрик Горри (Австралия) 9:23.37
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