Украина получила первую награду Паралимпиады-2024 в академической гребле

Роман Полянский. Фото: Федерация академической гребли Украины

Украина завоевала серебряную медаль в академической гребле. Паралимпийский чемпион Роман Полянский принес первое "золото" своей стране в этом виде спорта.

Об этом пишет Суспільне спорт.

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Украинец продержался на вторых позициях на всех четырех контрольных отметках дистанции в 2000 метров. Британец Бенжамин Притчард опередил спортсмена — разница между ними составляла 10.63 секунды.

Роман Полянский. Фото: AP

Паралимпиада-2024. Академическая гребли (одиночки, класс PR1)

Бенжамин Притчард (Великобритания) 9:03.84 минуты

Роман Полянский (Украина) 9:14.47

Эрик Горри (Австралия) 9:23.37

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