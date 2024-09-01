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Україна здобула друге золото на Паралімпійських іграх-2024

1 вересня 2024 12:58
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Україна здобула друге "золото" Паралімпійських ігор-2024
Оксана Зубковська. Фото: REUTERS
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Україна здобула другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Чемпіонкою у стрибках у довжину (клас T12) стала Оксана Зубковська.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійских ігор вже впʼяте.  Її медаль – 21-та для України на Іграх у Парижі.

Цьогоріч вона вийшла в лідерки після першого стрибка на 5.64 метра. З другої спроби Зубковська стрибнула на 11 сантиметрів далі та закріпила лідерство в проміжному заліку, — 5.75 м.

Оксана Зубковська на Паралімпіаді
Оксана Зубковська та Лінда Хамрі. Фото: REUTERS

З пʼятої спроби вона змогла стрибнути краще та здобути золоту медаль для України. Результат 5.78 метра став її особистим новим рекордом сезону. 

Паралімпіада-2024. Стрибки у довжину (жінки, клас T12)

  • Оксана Зубковська (Україна) 5.78 м
  • Сара Мартінес (Іспанія) 5.40 м
  • Лінда Хамрі (Алжир) 5.30 м

Друга золота медаль (і 21 загалом) дозволила Україні піднятися у медальному заліку з 20-го на 15-те місце.

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Україна Паралімпійські ігри Легка атлетика золото Паралімпійські ігри 2024

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