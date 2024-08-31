Українські спортсмени здобули ще дві медалі на Паралімпійських іграх в Парижі

Україна здобула перший подвійний подіум Паралімпіади-2024 та здобула ще дві медалі
Україна виборола перший подвійний подіум на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Спортсмени Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули медалі у штовханні ядра.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
Україна здобула дві медалі на Паралімпіаді-2024
Українські параспортсмени пройшли у фінал у легкій атлетиці напряму і були серед претендентів на нагороди: Данилюк штовхав ядро у кар'єрі на 17.03 м, тоді як Пономаренко — на 15.92 м.
В результаті після перших трьох спроб претендентом на медаль був Данилюк — він штовхнув ядро на 15.18 м, випереджаючи латвійця Емілса Дзліну завдяки тому, що проявив себе краще у другій спробі. Проте у четвертій спробі його випередив Пономаренко — штовхнув ядро на 16.12 м та зафіксував новий особистий рекорд у карʼєрі.
У четвертій спробі Данилюку вдалось покращити результат. Він штовхнув ядро на 16.11 м.
Паралімпіада-2024. Штовхання ядра, чоловіки (клас F12)
- Елбен Султонов (Узбекистан) — 16.45 м
- Володимир Пономаренко (Україна) — 16.12 м
- Роман Данилюк (Україна) — 16.11 м
Тож за підсумками, в України вже 11 медалей на Паралімпійських іграх-2024. Чотири з них спортсмени здобули у легкій атлетиці.
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