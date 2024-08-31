Українські спортсмени здобули ще дві медалі на Паралімпійських іграх в Парижі

Володимир Пономаренко у фіналі Паралімпіади-2024. Фото: REUTERS

Україна виборола перший подвійний подіум на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Спортсмени Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули медалі у штовханні ядра.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

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Українські параспортсмени пройшли у фінал у легкій атлетиці напряму і були серед претендентів на нагороди: Данилюк штовхав ядро у кар'єрі на 17.03 м, тоді як Пономаренко — на 15.92 м.

Українські паралімпійці. Фото: REUTERS

В результаті після перших трьох спроб претендентом на медаль був Данилюк — він штовхнув ядро на 15.18 м, випереджаючи латвійця Емілса Дзліну завдяки тому, що проявив себе краще у другій спробі. Проте у четвертій спробі його випередив Пономаренко — штовхнув ядро на 16.12 м та зафіксував новий особистий рекорд у карʼєрі.

У четвертій спробі Данилюку вдалось покращити результат. Він штовхнув ядро на 16.11 м.

Паралімпіада-2024. Штовхання ядра, чоловіки (клас F12)

Елбен Султонов (Узбекистан) — 16.45 м

Володимир Пономаренко (Україна) — 16.12 м

Роман Данилюк (Україна) — 16.11 м

Тож за підсумками, в України вже 11 медалей на Паралімпійських іграх-2024. Чотири з них спортсмени здобули у легкій атлетиці.

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