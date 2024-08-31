Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Париже

Владимир Пономаренко в финале Паралимпиады-2024. Фото: REUTERS

Украина завоевала первый двойной подиум на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Спортсмены Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали медали в толкании ядра.

Об этом сообщает Суспільне спорт.

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Украинские параспортсмены прошли в финал в легкой атлетике и были среди претендентов на награды: Данилюк толкал ядро в карьере на 17.03 м, тогда как Пономаренко — на 15.92 м.

Украинские паралимпийцы. Фото: REUTERS

В результате после первых трех попыток претендентом на медаль был Данилюк — он толкнул ядро на 15.18 м, опережая латвийца Эмилса Дзлину благодаря тому, что проявил себя лучше во второй попытке. Однако в четвертой попытке его опередил Пономаренко — толкнул ядро на 16:12 и зафиксировал новый личный рекорд в карьере.

В четвертой попытке Данилюку удалось улучшить результат. Он толкнул ядро на 16.11м.

Паралимпиада-2024. Толкание ядра, мужчины (класс F12)

Элбен Султонов (Узбекистан) - 16.45 м

Владимир Пономаренко (Украина) - 16.12 м

Роман Данилюк (Украина) - 16.11 м

По итогам, у Украины уже 11 медалей на Паралимпийских играх-2024. Четыре из них спортсмены завоевали в легкой атлетике.

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