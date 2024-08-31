Україна здобула історичну бронзову медаль у настільному тенісі на Паралімпійських іграх-2024

Віктор Дідух на Паралімпіаді-2024. Фото: REUTERS

Українці здобули девʼяту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Бронзовими призерами стали настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Бронзова медаль для України

Спортсмени Дідух та Шинкарьова гарантували собі медаль Паралімпіади-2024 у другий день Ігор. Вони здолали команду з Бразилії та вийшли у півфінал.

Сьогодні за вихід у фінал українці боролись з парою з Китаю Чжао Шуая та Мао Цзіндянь. У перших двох партіях перемогли Дідух та Шинкаренко — двічі по 11:9.

Проте вибороти перемогу у півфіналі українцям не вдалося. Дідух та Шинкаренко програли всі три наступні партії, зокрема останню на "більше-менше" (10:12) та здобули бронзову медаль для України.

Паралімпіада-2024. Настільний теніс, півфінал, мікст пари (клас XD17)

Китай — Україна 3:2 (9:11, 9:11, 11:9, 11:6, 12:10).

Відомо, що це дев'ята медаль України на Паралімпіаді-2024 і перша у настільному тенісі.

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