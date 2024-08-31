Украина получила историческую бронзовую медаль в настольном теннисе на Паралимпийских играх-2024

Виктор Дидух на Паралимпиаде-2024. Фото: REUTERS

Украинцы завоевали девятую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Бронзовыми призерами стали настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Бронзовая медаль для Украины

Спортсмены Дидух и Шинкарева гарантировали медаль Паралимпиады-2024 во второй день Игр. Они одолели команду из Бразилии и вышли в полуфинал.

Сегодня за выход в финал украинцы боролись с парой из Китая Чжао Шуая и Мао Цзиндянь. В первых двух партиях победили Дидух и Шинкаренко дважды по 11:9.

Однако одержать победу в полуфинале украинцам не удалось. Дидух и Шинкаренко проиграли все три следующие партии, в том числе последнюю на "больше-меньше" (10:12) и завоевали бронзовую медаль для Украины.

Паралимпиада-2024. Настольный теннис, полуфинал, микст пары (класс XD17)

Китай — Украина 3:2 (9:11, 9:11, 11:9, 11:6, 12:10).

Известно, что это девятая медаль Украины на Паралимпиаде-2024 и первая в настольном теннисе.

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