Наталія Кобзар принесла паралімпійській збірній срібну медаль у Франції

Українці на Паралімпіаді-2024 здобули восьму медаль — яку і в якому виді спорту
На Паралімпіаді у Франції збірна України додала у свою спортивну скарбничку восьму медаль. "Срібло" в бігу на 200 метрів у класі Т37 виборола Наталія Кобзар.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.
Яким був результат змагань
Бігунка перетнула стрічку за 27.43 секунди та це стало новим особистим рекордом спортсменки. Завдяки неймовірному ривку Наталія на фініші обігнала китаянку Цзян Феньфень і вирвала "срібло". Першу сходинку зайняла китаянка Вень Сяоянь з рекордним показником 25.86 секунди.
До речи, для Наталії Кобзар це вже друга Паралімпіада і друге "срібло. Першу медаль вона завоювала у Токіо у 2021 році на дистанції 400 метрів.
В цілому, за свою кар'єру Наталія здобула п'ять медалей світової першості. Вона чемпіонка світу з бігу на 400 метрів (2019) та 200 метрів (2017).
Які медалі в скарбничці нашої паралімпійської збірної
На цей момент Українські паралімпійці завоювали вісім медалей.
"Золото" в Олександра Комарова у плаванні на 100 метрів.
"Срібло" в Антона Коля в плаванні на 100 метрів, у Ірини Пойди у плаванні на 100 та 200 метрів відразу дві медалі, у Владислава Білого у метанні списа, у Наталії Кобзар у бігу на 200 метрів.
"Бронза" в Анни Гонтар у плаванні на 50 метрів, у Олександра Комарова у плаванні на 200 метрів.
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