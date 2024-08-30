Наталія Кобзар принесла паралімпійській збірній срібну медаль у Франції

Українська бігунка Наталія Кобзар на змаганнях. Фото: Міжнародний паралімпійський комітет

На Паралімпіаді у Франції збірна України додала у свою спортивну скарбничку восьму медаль. "Срібло" в бігу на 200 метрів у класі Т37 виборола Наталія Кобзар.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

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Бігунка перетнула стрічку за 27.43 секунди та це стало новим особистим рекордом спортсменки. Завдяки неймовірному ривку Наталія на фініші обігнала китаянку Цзян Феньфень і вирвала "срібло". Першу сходинку зайняла китаянка Вень Сяоянь з рекордним показником 25.86 секунди.

До речи, для Наталії Кобзар це вже друга Паралімпіада і друге "срібло. Першу медаль вона завоювала у Токіо у 2021 році на дистанції 400 метрів.

В цілому, за свою кар'єру Наталія здобула п'ять медалей світової першості. Вона чемпіонка світу з бігу на 400 метрів (2019) та 200 метрів (2017).

Які медалі в скарбничці нашої паралімпійської збірної

На цей момент Українські паралімпійці завоювали вісім медалей.

"Золото" в Олександра Комарова у плаванні на 100 метрів.

"Срібло" в Антона Коля в плаванні на 100 метрів, у Ірини Пойди у плаванні на 100 та 200 метрів відразу дві медалі, у Владислава Білого у метанні списа, у Наталії Кобзар у бігу на 200 метрів.

"Бронза" в Анни Гонтар у плаванні на 50 метрів, у Олександра Комарова у плаванні на 200 метрів.

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