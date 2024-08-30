Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українці на Паралімпіаді-2024 здобули восьму медаль — яку і в якому виді спорту arrow

Українці на Паралімпіаді-2024 здобули восьму медаль — яку і в якому виді спорту

30 серпня 2024 23:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Наталія Кобзар принесла паралімпійській збірній срібну медаль у Франції
Українська бігунка Наталія Кобзар на змаганнях. Фото: Міжнародний паралімпійський комітет
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На Паралімпіаді у Франції збірна України додала у свою спортивну скарбничку восьму медаль. "Срібло" в бігу на 200 метрів у класі Т37 виборола Наталія Кобзар.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

Читайте також:

Яким був результат змагань

Бігунка перетнула стрічку за 27.43 секунди та це стало новим особистим рекордом спортсменки. Завдяки неймовірному ривку Наталія на фініші обігнала китаянку Цзян Феньфень і вирвала "срібло". Першу сходинку зайняла китаянка Вень Сяоянь з рекордним показником 25.86 секунди.

До речи, для Наталії Кобзар це вже друга Паралімпіада і друге "срібло. Першу медаль вона завоювала у Токіо у 2021 році на дистанції 400 метрів.

В цілому, за свою кар'єру Наталія здобула п'ять медалей світової першості. Вона чемпіонка світу з бігу на 400 метрів (2019) та 200 метрів (2017). 

Які медалі в скарбничці нашої паралімпійської збірної

На цей момент Українські паралімпійці завоювали вісім медалей.

"Золото" в Олександра Комарова у плаванні на 100 метрів.

"Срібло" в Антона Коля в плаванні на 100 метрів, у Ірини Пойди у плаванні на 100 та 200 метрів відразу дві медалі, у Владислава Білого у метанні списа, у Наталії Кобзар у бігу на 200 метрів.

"Бронза" в Анни Гонтар у плаванні на 50 метрів, у Олександра Комарова у плаванні на 200 метрів.

Нагадаємо, "Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться. 

Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал". 

"Жирона" висунула вимоги до Циганкова — що має зробити гравець. 

"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи — "Рома" з Довбиком та інші команди. 

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

спорт Паралімпійські ігри медалі Змагання Паралімпійська збірна України біг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:06 Естонія закликає Захід дозволити Україні завдавати ударів по Росії

00:02 Покровський напрямок вимагає зусиль всієї України — чим може допомогти кожен з нас

00:00 Лягли на землю під час ракетного удару — харків'янка поділилася історією порятунку своїх близьких

30 серпня 2024

23:53 На Львівщині п'яний військовий збрехав про замінування будинку — як його покарав суд

23:44 Неподалік Одеси сталася масштабна ДТП — загинула дитина

23:43 Українці на Паралімпіаді-2024 здобули восьму медаль — яку і в якому виді спорту

23:43 В України відновили розгляд справи судді, яка мобілізувалася, щоб уникнути покарання

23:14 На Прикарпатті ТЦК забрали водія туристичного автобуса з Полтавщини

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

22:48 Міністри оборони України та США обговорили ситуацію на фронті та підсилення ППО

22:45 Вартість пального продовжує зростати— які будуть ціни на АЗС завтра

00:06 Естонія закликає Захід дозволити Україні завдавати ударів по Росії

00:02 Покровський напрямок вимагає зусиль всієї України — чим може допомогти кожен з нас

00:00 Лягли на землю під час ракетного удару — харків'янка поділилася історією порятунку своїх близьких

30 серпня 2024

23:53 На Львівщині п'яний військовий збрехав про замінування будинку — як його покарав суд

23:44 Неподалік Одеси сталася масштабна ДТП — загинула дитина

23:43 Українці на Паралімпіаді-2024 здобули восьму медаль — яку і в якому виді спорту

23:43 В України відновили розгляд справи судді, яка мобілізувалася, щоб уникнути покарання

23:14 На Прикарпатті ТЦК забрали водія туристичного автобуса з Полтавщини

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

22:48 Міністри оборони України та США обговорили ситуацію на фронті та підсилення ППО

22:45 Вартість пального продовжує зростати— які будуть ціни на АЗС завтра

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку