Наталья Кобзарь принесла паралимпийской сборной серебряную медаль во Франции

Украинцы на Паралимпиаде-2024 получили восьмую медаль — какую и в каком виде спорта
На Паралимпиаде во Франции сборная Украины добавила в свою спортивную копилку восьмую медаль. "Серебро" в беге на 200 метров в классе Т37 завоевала Наталья Кобзарь.
Об этом сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета .
Каков был результат соревнований
Бегунка пересекла ленту за 27.43 секунды, и это стало новым личным рекордом спортсменки. Благодаря невероятному рывку Наталья на финише обогнала китаянку Цзян Фэньфэнь и вырвала "серебро". Первую строчку заняла китаянка Вэнь Сяоянь с рекордным показателем 25.86 секунды.
Кстати, для Натальи Кобзарь это уже вторая Паралимпиада и второе серебро. Первую медаль она завоевала в Токио в 2021 году на дистанции 400 метров.
В общей сложности, за свою карьеру Наталья завоевала пять медалей мирового первенства. Она чемпионка мира по бегу на 400 метров (2019) и 200 метров (2017).
Какие медали в копилке нашей паралимпийской сборной
На данный момент украинские паралимпийцы завоевали восемь медалей.
"Золото" у Александра Комарова в плавании на 100 метров.
"Серебро" у Антона Коля в плавании на 100 метров, у Ирины Пойды в плавании на 100 и 200 метров сразу две медали, у Владислава Белого в метании копья, у Натальи Кобзарь в беге на 200 метров.
"Бронза" у Анны Гонтарь в плавании на 50 метров, у Александра Комарова в плавании на 200 метров.
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