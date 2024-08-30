Наталья Кобзарь принесла паралимпийской сборной серебряную медаль во Франции

Украинская бегунья Наталья Кобзарь на соревнованиях. Фото: Международный паралимпийский комитет

На Паралимпиаде во Франции сборная Украины добавила в свою спортивную копилку восьмую медаль. "Серебро" в беге на 200 метров в классе Т37 завоевала Наталья Кобзарь.

Об этом сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета .

Читайте также:

Каков был результат соревнований

Бегунка пересекла ленту за 27.43 секунды, и это стало новым личным рекордом спортсменки. Благодаря невероятному рывку Наталья на финише обогнала китаянку Цзян Фэньфэнь и вырвала "серебро". Первую строчку заняла китаянка Вэнь Сяоянь с рекордным показателем 25.86 секунды.

Кстати, для Натальи Кобзарь это уже вторая Паралимпиада и второе серебро. Первую медаль она завоевала в Токио в 2021 году на дистанции 400 метров.

В общей сложности, за свою карьеру Наталья завоевала пять медалей мирового первенства. Она чемпионка мира по бегу на 400 метров (2019) и 200 метров (2017).

Какие медали в копилке нашей паралимпийской сборной

На данный момент украинские паралимпийцы завоевали восемь медалей.

"Золото" у Александра Комарова в плавании на 100 метров.

"Серебро" у Антона Коля в плавании на 100 метров, у Ирины Пойды в плавании на 100 и 200 метров сразу две медали, у Владислава Белого в метании копья, у Натальи Кобзарь в беге на 200 метров.

"Бронза" у Анны Гонтарь в плавании на 50 метров, у Александра Комарова в плавании на 200 метров.

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком идет речь.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон - это не "Арсенал".

"Жирона" выдвинула требования к Цыганкову - что должен сделать игрок.

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы - "Рома" с Довбиком и другие команды.

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна - известно, где будет играть украинец .