Спортсмен з Дніпра Білий здобув срібну медаль на Паралімпіаді-2024

Паралімпіада-2024 — спортсмен з Дніпра здобув першу медаль у легкій атлетиці
Спортсмен з Дніпра Владислав Білий виграв срібну медаль на Паралімпійських іграх у Франції. Це перша нагорода для України у класі легкої атлетики.
Про це інформують Новини.LIVE.
Україна здобула медаль на Паралімпійських іграх
Судді присудили друге місце Білому у штовханні ядра у класі F38. Тоді як Олександр Дорошенко зупинився за крок від подіуму і посів четверте місце.
Зазначимо, що це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024: наші спортсмени здобули вже три срібні та дві бронзові медалі під час змагань.
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