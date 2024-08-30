Спортсмен з Дніпра Білий здобув срібну медаль на Паралімпіаді-2024

Владислав Білий та його тренерка Тетяна Захаровська. Фото: архіви Тетяни Захаровської

Спортсмен з Дніпра Владислав Білий виграв срібну медаль на Паралімпійських іграх у Франції. Це перша нагорода для України у класі легкої атлетики.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Судді присудили друге місце Білому у штовханні ядра у класі F38. Тоді як Олександр Дорошенко зупинився за крок від подіуму і посів четверте місце.

Зазначимо, що це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024: наші спортсмени здобули вже три срібні та дві бронзові медалі під час змагань.

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