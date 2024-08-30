Спортсмен из Днепра Белый получил серебряную медаль на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024 — спортсмен из Днепра завоевал первую медаль в легкой атлетике
Спортсмен из Днепра Владислав Белый выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх во Франции. Это первая награда для Украины в классе легкой атлетики.
Об этом информируют Новости.LIVE.
Украина получила медаль на Паралимпийских играх
Судьи присудили второе место Белому в толкании ядра в классе F38. В то время как Александр Дорошенко остановился в шаге от подиума, и занял четвертое место.
Отметим, что это пятая медаль Украины на Паралимпийских играх-2024: наши спортсмены получили уже три серебряных и две бронзовые медали во время соревнований.
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