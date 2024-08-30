Спортсмен из Днепра Белый получил серебряную медаль на Паралимпиаде-2024

Владислав Белый и его тренер Татьяна Захаровская. Фото: архивы Татьяны Захаровской

Спортсмен из Днепра Владислав Белый выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх во Франции. Это первая награда для Украины в классе легкой атлетики.

Об этом информируют Новости.LIVE.

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Судьи присудили второе место Белому в толкании ядра в классе F38. В то время как Александр Дорошенко остановился в шаге от подиума, и занял четвертое место.

Отметим, что это пятая медаль Украины на Паралимпийских играх-2024: наши спортсмены получили уже три серебряных и две бронзовые медали во время соревнований.

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