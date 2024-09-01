Украина завоевала второе "золото" Паралимпийских игр-2024

Оксана Зубковская. Фото: REUTERS

Украина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 . Чемпионкой по прыжкам в длину (класс T12) стала Оксана Зубковская.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Оксана Зубковская стала чемпионкой Паралимпийских игр уже в пятый раз. Ее медаль — 21-я для Украины на Играх в Париже.

В этом году она вышла в лидеры после первого прыжка на 5.64 метра. Со второй попытки Зубковская прыгнула на 11 сантиметров дальше и закрепила лидерство в промежуточном зачете — 5.75 м.

Оксана Зубковская и Линда Хамри. Фото: REUTERS

С пятой попытки она смогла прыгнуть лучше и получить золотую медаль для Украины. Результат 5.78 метра стал ее личным новым рекордом сезона.

Паралимпиада-2024. Прыжки в длину (женщины, класс T12)

Оксана Зубковская (Украина) 5.78 м

Сара Мартинес (Испания) 5.40 м

Линда Хамри (Алжир) 5.30 м

Вторая золотая медаль (и 21 в целом) позволила Украине подняться в медальном зачете с 20-го на 15-е место.

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