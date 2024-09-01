Украина завоевала второе "золото" Паралимпийских игр-2024

Украина завоевала второе золото на Паралимпийских играх-2024
Украина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 . Чемпионкой по прыжкам в длину (класс T12) стала Оксана Зубковская.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Украина получила еще одну золотую медаль
Оксана Зубковская стала чемпионкой Паралимпийских игр уже в пятый раз. Ее медаль — 21-я для Украины на Играх в Париже.
В этом году она вышла в лидеры после первого прыжка на 5.64 метра. Со второй попытки Зубковская прыгнула на 11 сантиметров дальше и закрепила лидерство в промежуточном зачете — 5.75 м.
С пятой попытки она смогла прыгнуть лучше и получить золотую медаль для Украины. Результат 5.78 метра стал ее личным новым рекордом сезона.
Паралимпиада-2024. Прыжки в длину (женщины, класс T12)
- Оксана Зубковская (Украина) 5.78 м
- Сара Мартинес (Испания) 5.40 м
- Линда Хамри (Алжир) 5.30 м
Вторая золотая медаль (и 21 в целом) позволила Украине подняться в медальном зачете с 20-го на 15-е место.
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