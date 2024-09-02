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Остапченко принес Украине четвертое золото Паралимпиады-2024

2 сентября 2024 20:39
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Украинские пловцы выиграли пять медалей на Паралимпиаде в Париже
Денис Остапченко на награждении. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Пралимпийских играх в Париже проходят финалы в плавании. Украина взяла пять медалей в финалах

Однако наибольшую ценность имела золотая медаль Дениса Остапченко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Денис Остапченко и Сергей Паламарчук. Фото: Reuters

Пять медалей от украинских пловцов

Украинец Остапченко получил золотую награду по плаванию на спине на 50 метров в классе S3. Денис показал результат 45.16 с. Он опередил немца Йозиа Тима Александера Топфа.

Бронзовую медаль на этой дистанции выиграл украинец Сергей Паламарчук.

На дистанции 400 метров вольным стилем в классе S7 серебряную медаль выиграл украинец Андрей Трусов. Украинец уступил итальянцу Федерико Бицелли. Еще один представитель сине-желтой команды Юрий Шенгур стал восьмым.

Андрей Трусов
Андрей Трусов. Фото: Reuters

Украинцы Илья Яременко и Алексей Вирченко стали призерами на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S13.

Яременко выиграл серебро, а Вирченко третьим. Без медали остался Максим Веракса, финишировавший четвертым.

Первая позиция досталась нейтральному белорусу Игорю Боки.

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