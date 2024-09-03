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Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024

3 вересня 2024 02:07
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Україна увійшла до топ-10 медального заліку на Паралімпіаді-2024
Ігор Цветов (по центру) серед росіян. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

За підсумками п'ятого дня змагань на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі збірна України виграла дві золоті медалі. Загальна кількість нагород склала — 35.

Україна вже увійшла до десятки найкращих у медальному заліку, повідомив портал Новини.LIVE.

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За підсумками п'ятого дня Паралімпіади українці вибороли вісім медалей. Золоті нагороди виграли Денис Остапченко у плаванні на 50 метрів у класі S3 та Ігор Цветов у бігу на 100 м у класі Т35 у легкій атлетиці.

Срібні медалі здобули Андрій Трусов у плаванні на 400 м вільним стилем у класі S7, та Ілля Яременко у плаванні на 50 м вільним стилем у класі S13.

Бронзовими медалістами стали Сергій Паламарчук у плаванні на 50 м на спині у класі S3, Олексій Вірченко у плаванні на 50 м вільним стилем у класі S13, Олександр Литвиненко у стрибках у довжину у класі Т36, Зоя Євсій у метанні диска у класі F51.

Олександр Литвиненко
Олександр Литвиненко. Фото: Reuters

Україна зараз має п'ять золотих, 12 срібних та 18 бронзових медалей. Загальна кількість нагород становила 35, що є п'ятим результатом на турнірі.

Лідером медального заліку залишається Китай, який вже завоював 87 медалей — 43 золоті, 30 срібних та 14 бронзових медалей.

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