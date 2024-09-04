Ребров может уйти в отставку после матчей сборной Украины в сентябре

Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит команду к двум матчам Лига Наций. "Сине-желтые" сыграют в сентябре против Албании и Чехии.

Параллельно появилась информация об интересе к Реброву со стороны ряда зарубежных клубов, сообщает Al Arabiya.

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Сборная Украины начинает выступление в Лиге Наций (дивизион В). Этот турнир является частью отбора на Кубок Мира-2026. В сентябре национальная команда сыграет с Албанией и Чехией. В случае, если "сине-желтые" потеряют очки в этих поединках, главный тренер команды может уйти в отставку.

Сборная Украины на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ребровым интересуются на Ближнем Востоке

Сергей Ребров возглавил сборную Украины после ухода из "Аль-Айна" (ОАЭ). Он может вернуться в эту страну. В услугах тренера заинтересован местный "Бани Яс". Однако это не единственный клуб, который рассматривает украинского наставника в качестве потенциального главного тренера.

Также в услугах Реброва заинтересован "Аль-Рияд" из Саудовской Аравии. У наставника команды Сабри Лямуши возник конфликт с руководством клуба, и вскоре тренер может уйти в отставку. Украинский специалист способен его заменить.

Контракт Реброва с УАФ действует до августа 2026 года. Заданием тренера является выход со сборной Украины на ЧМ-2026.

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