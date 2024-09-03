Маркевич назвал лучшего украинского футболиста на старте сезона

Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич подвел итоги первых туров в Премьер-лиге. Опытный наставник назвал лучших футболистов национального первенства.

Тренер выделил игрока из клуба, который не считают претендентом на победу в УПЛ, сообщает "Украинский футбол".

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Игорь Краснопир в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Какие игроки приятно удивили Маркевича

Экс-наставник львовских "Карпат" не включил в свой рейтинг футболистов "Шахтера" и "Динамо". Мирон Маркевич считает лучшим игроком на старте сезона 21-летнего форварда "Руха" Игоря Краснопира.

"Из него должен вырасти классный нападающий. Если будет прибавлять, то дорастет до сборной Украины. Я хотел пригласить Краснопира в "Карпаты", но, к сожалению, мне на него не выделили финансов", — сообщил Маркевич.

Также тренер отметил Александра Назаренко ("Полесье"), Александра Филиппова ("Александрия") и Илью Квасницу ("Рух").

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