Маркевич назвал лучшего украинского футболиста на старте сезона

Маркевич назвал лучшего футболиста Украины в начале сезона
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич подвел итоги первых туров в Премьер-лиге. Опытный наставник назвал лучших футболистов национального первенства.
Тренер выделил игрока из клуба, который не считают претендентом на победу в УПЛ, сообщает "Украинский футбол".
В чемпионате Украины по футболу сезона 2024/2025 было сыграно пять туров. Лидирует "Александрия", которая опережает "Полесье" на два балла. На третьей строчке расположился "Рух". Многие команды сыграли меньше матчей, чем было запланировано.
Какие игроки приятно удивили Маркевича
Экс-наставник львовских "Карпат" не включил в свой рейтинг футболистов "Шахтера" и "Динамо". Мирон Маркевич считает лучшим игроком на старте сезона 21-летнего форварда "Руха" Игоря Краснопира.
"Из него должен вырасти классный нападающий. Если будет прибавлять, то дорастет до сборной Украины. Я хотел пригласить Краснопира в "Карпаты", но, к сожалению, мне на него не выделили финансов", — сообщил Маркевич.
Также тренер отметил Александра Назаренко ("Полесье"), Александра Филиппова ("Александрия") и Илью Квасницу ("Рух").
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