Маркевич назвав найкращого українського футболіста на старті сезону

Мирон Маркевич під час роботи у "Карпатах". Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич підбив підсумки перших турів у Прем'єр-лізі. Досвідчений наставник назвав найкращих футболістів національної першості.

Тренер виділив гравця з клубу, який не вважають претендентом на перемогу в УПЛ, повідомляє "Український футбол".

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Ігор Краснопір у юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Які гравці приємно здивували Маркевича

Екснаставник львівських "Карпат" не включив до свого рейтингу футболістів "Шахтаря" та "Динамо". Мирон Маркевич вважає найкращим гравцем на старті сезону 21-річного форварда "Руху" Ігоря Краснопіра.

"З нього має вирости класний нападник. Якщо додаватиме, то доросте до збірної України. Я хотів запросити Краснопіра до "Карпат", але, на жаль, мені на нього не виділили фінансів", — повідомив Маркевич.

Також тренер відзначив Олександра Назаренка ("Полісся"), Олександра Філіппова ("Олександрія") та Іллю Квасніцу ("Рух").

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