Маркевич назвав найкращого українського футболіста на старті сезону

Маркевич назвав найкращого футболіста України на початку сезону
Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич підбив підсумки перших турів у Прем'єр-лізі. Досвідчений наставник назвав найкращих футболістів національної першості.
Тренер виділив гравця з клубу, який не вважають претендентом на перемогу в УПЛ, повідомляє "Український футбол".
У чемпіонаті України з футболу сезону 2024/2025 було зіграно п'ять турів. Лідирує "Олександрія", яка випереджає "Полісся" на два бали. На третьому рядку розташувався "Рух". Багато команд зіграли менше матчів, ніж було заплановано.
Які гравці приємно здивували Маркевича
Екснаставник львівських "Карпат" не включив до свого рейтингу футболістів "Шахтаря" та "Динамо". Мирон Маркевич вважає найкращим гравцем на старті сезону 21-річного форварда "Руху" Ігоря Краснопіра.
"З нього має вирости класний нападник. Якщо додаватиме, то доросте до збірної України. Я хотів запросити Краснопіра до "Карпат", але, на жаль, мені на нього не виділили фінансів", — повідомив Маркевич.
Також тренер відзначив Олександра Назаренка ("Полісся"), Олександра Філіппова ("Олександрія") та Іллю Квасніцу ("Рух").
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